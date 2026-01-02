Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    വൈ​ദ്യു​തി, ഹ​രി​ത ഊ​ർ​ജം എ​ന്നി​വ​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ദ്ധ​തി
    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പു​തി​യ സോ​ളാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രാ​ജ്യ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തെ റോ​ഡ് മാ​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 41ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ആ​ദി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ സ​മീ​ലാ​ണ് ഇ​ത് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    2030 ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 30 ശ​ത​മാ​നം വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, സൗ​രോ​ർ​ജ​ത്തി​ലും കാ​റ്റാ​ടി​യി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വി​വി​ധ ഊ​ർ​ജ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ൽ​വ​രു​ത്തും.

    ഷാ​ഗ​യ റി​ന്യൂ​വ​ബി​ൾ എ​ന​ർ​ജി കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന്റെ​യും അ​ബ്ദി​ലി​യ സോ​ളാ​ർ പ്ലാ​ന്റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ചൈ​നീ​സ് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റി​ൽ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ കു​വൈ​ത്തും ചൈ​ന​യും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​യാ​ൻ പാ​ല​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​ദ്ധ​തി ന​ട​ത്തി​പ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ളും യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്ത​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മി​ഹ് ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ, ഭ​വ​ന​കാ​ര്യം, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം, നി​യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഊ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല, വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - The Cabinet Committee of Ministers met.
