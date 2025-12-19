Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 19 Dec 2025 9:06 AM IST
    date_range 19 Dec 2025 9:07 AM IST

    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി ക​രാ​ർ അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച ഒ​പ്പു​വെ​ക്കും
    മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു
    പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി യോ​ഗം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​രാ​ർ അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രി ഡോ. ​നൂ​റ അ​ൽ മ​ഷാ​ൻ. പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് അ​ഹ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹും ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പ് നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി​യു​ടെ 39-ാമ​ത് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഈ ​കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കു​വൈ​ത്തും വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ച പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ലെ തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ യോ​ഗം അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്തു.

    മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ക​ബീ​ർ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​വ്വ​ഹ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ, വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജ വി​ക​സ​നം, കു​റ​ഞ്ഞ കാ​ർ​ബ​ൺ ഹ​രി​ത മാ​ലി​ന്യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ സം​വി​ധാ​നം, ഭ​വ​ന വി​ക​സ​നം, മ​ലി​ന​ജ​ല സം​സ്ക​ര​ണ പ്ലാ​ന്റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ഭൂ​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നെ​തി​രാ​യ പോ​രാ​ട്ടം എ​ന്നി​വ യോ​ഗം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത​താ​യി ഏ​ഷ്യ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​ത​ല സ​മി​തി അം​ഗ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​റു​മാ​യ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​മീ​ഹ് ജ​വ​ഹ​ർ ഹ​യാ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യും ഭ​വ​ന കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൾ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ൽ മ​ഷാ​രി, വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ലം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ്ജ മ​ന്ത്രി​യും ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ, നി​ക്ഷേ​പ ആ​ക്ടിം​ഗ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഡോ.​സു​ബൈ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം, കു​വൈ​ത്ത് ഡ​യ​റ​ക്ട് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് പ്രൊ​മോ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് ഡോ.​മി​ശ്അ​ൽ ജാ​ബി​ർ അ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ്, ഫ​ത്‌​വ, നി​യ​മ​നി​ർ​മ്മാ​ണ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി കൗ​ൺ​സി​ല​ർ സ​ലാ​ഹ് അ​ൽ മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

