വരുന്നു കുവൈത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിയാലിറ്റി ഷോtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: അത്ര മോശമല്ലാതെ പാട്ടുപാടുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ പാട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ട.
ഒരൊറ്റ പാട്ടിലൂടെ കുവൈത്തിലെ താരമാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ്മാധ്യമം-മെട്രോ മെഡിക്കൽ ‘സിങ് കുവൈത്ത്’ അവസരം ഒരുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടഗാനം അത് മലയാളത്തിലോ ,ഹിന്ദിയിലോ, തമിഴിലോ ആകാം. ഒരു ഭാഗം പാടി ഒരു മിനിറ്റിൽ കൂടാത്ത ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ പേരും വയസ്സും സഹിതം എന്ന 411 69 535 നമ്പരിൽ വാട്സ്ആപ് ചെയ്യുക. അവസാനതീയതി നവംബർ 15.
16 വയസ്സുവരെയുള്ളവർക്ക് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലും അതിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് സീനിയർ വിഭാഗത്തിലും മത്സരിക്കാം. (2025 ഡിസംബർ അഞ്ച് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്). ഇൻസ്ട്രമെന്റ്സോ കരോക്കെയോ ഇല്ലാതെയാണ് പാടേണ്ടത്. ഇതിൽനിന്ന് ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മത്സരാർഥികളൂടെ മത്സരം നവംബർ 21ന് നടക്കും.ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ഫൈനൽ മത്സരം. ഫൈനലിൽ പ്രശസ്ത ഗായകരായ കണ്ണൂർ ഷരീഫ്, ജ്യോത്സ്ന, സിജു സിയാൻ എന്നിവർ വിജയികളെ നിർണയിക്കും. വിജയികൾക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കും.പ്രിയ ഗായകർകൊപ്പം വേദിയിൽ പാടാനും അവസരം ലഭിക്കും. അവതാരക ഡയാന ഹമീദും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register