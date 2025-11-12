Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വ​രു​ന്നു കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്
    വ​രു​ന്നു കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ റി​യാ​ലി​റ്റി ഷോ
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: അ​ത്ര മോ​ശ​മ​ല്ലാ​തെ പാ​ട്ടു​പാ​ടു​ന്ന​വ​രാ​ണോ നി​ങ്ങ​ൾ. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ട്ട് ലോ​കം മു​ഴു​വ​ൻ കേ​ൾ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​ഗ്ര​ഹ​മു​ണ്ടോ? എ​ങ്കി​ൽ ഇ​നി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട.


    ഒ​രൊ​റ്റ പാ​ട്ടി​ലൂ​ടെ കു​വൈ​ത്തി​ലെ താ​ര​മാ​കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗ​ൾ​ഫ്മാ​ധ്യ​മം-​മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ‘സി​ങ് കു​വൈ​ത്ത്’ അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ക്കു​ന്നു. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ഗാ​നം അ​ത് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലോ ,ഹി​ന്ദി​യി​ലോ, ത​മി​ഴി​ലോ ആ​കാം. ഒ​രു ഭാ​ഗം പാ​ടി ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ൽ കൂ​ടാ​ത്ത ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള വി​ഡി​യോ പേ​രും വ​യ​സ്സും സ​ഹി​തം എ​ന്ന 411 69 535 ന​മ്പ​രി​ൽ വാ​ട്സ്ആ​പ് ചെ​യ്യു​ക. അ​വ​സാ​ന​തീ​യ​തി ന​വം​ബ​ർ 15.

    16 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും അ​തി​നു മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും മ​ത്സ​രി​ക്കാം. (2025 ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ച് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പ്രാ​യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്). ഇ​ൻ​സ്ട്ര​മെ​ന്റ്സോ ക​രോ​ക്കെ​യോ ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പാ​ടേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഷോ​ർ​ട്ട്‍ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളൂ​ടെ മ​ത്സ​രം ന​വം​ബ​ർ 21ന് ​ന​ട​ക്കും.ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ് ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം. ഫൈ​ന​ലി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ഗാ​യ​ക​രാ​യ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫ്, ജ്യോ​ത്സ്ന, സി​ജു സി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളെ നി​ർ​ണ​യി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും.പ്രി​യ ഗാ​യ​ക​ർ​കൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ പാ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. അ​വ​താ​ര​ക ഡ​യാ​ന ഹ​മീ​ദും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​ചേ​രും.

