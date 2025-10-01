Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:13 PM IST

    ദ ​ബാ​സി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും

    ദ ​ബാ​സി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും
    ദ ​ബാ​സി​ൽ ആ​ർ​ട്ട്സ്‌ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ഫാ.​മ​ത്താ​യി സ​ഖ​റി​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ബാ​സി​ൽ ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും അ​ബ്ബാ​സി​യാ ക​ലാ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഫാ. ​മ​ത്താ​യി സ​ഖ​റി​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബാ​സി​ൽ ആ​ർ​ട്ട്സ് പ്ര​സി​ഡ​ണ്ട് ജെ​റി ജോ​ൺ കോ​ശി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് മ​ഹാ ഇ​ട​വ​ക സ​ഹ​വി​കാ​രി ഫാ. ​മാ​ത്യു തോ​മ​സ് ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ലേ​ഡീ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഷാ​നി ജോ​ഫി​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു ബെ​ന്ന്യാം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടേ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടേ​യും ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, പൊ​ലി​ക കു​വൈ​റ്റി​ന്റെ നാ​ട​ൻ പാ​ട്ടു​ക​ൾ, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൊ​ഴു​പ്പേ​കി.

