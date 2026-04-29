    Posted On
    date_range 29 April 2026 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 12:17 PM IST

    ഉൾക്കടൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരോധനം തുടരും

    ഉൾക്കടലിന് പുറത്തുള്ള നിശ്ചിത മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി
    ഉൾക്കടൽ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരോധനം തുടരും
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യത്ത് ഉൾക്കടൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ പിക്നിക്കുകളും മത്സ്യബന്ധനവും താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചത് തുടരും. പരിസ്ഥിതി പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയാണ് മുൻകരുതൽ നടപടിയായി തീരുമാനം എടുത്തത്. ഉൾക്കടലിന് പുറത്തുള്ള നിശ്ചിത മേഖലകളിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുമതി.

    അൽ-ജൂൺ ഉൾക്കടൽ മേഖലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനവും താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. പെർമിറ്റ് നൽകുന്നതും നിർത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

    സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും പൊതു സുരക്ഷ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ ശൈഖ് മുബാറക് അലി യൂസഫ് അസ്സബാഹ് പറഞ്ഞു.

    TAGS:Bancontinuebay
    News Summary - The ban in the bay areas will continue
