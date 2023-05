വിതരണത്തിന് തയ്യറായ സിവിൽ ഐഡി കാർഡ് കൈപ്പറ്റണം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി മെ​ഷീ​നു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ. സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡ് കൈ​പ്പ​റ്റാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ​ക​രോ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

പു​തു​ക്കി​യ സി​വി​ൽ ഐ​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​ട​മ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ വ​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്​​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ എ​ടു​ത്തു​പോ​വാ​നാ​യി കി​യോ​സ്​​കു​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച കാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ്​ അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫി​സി​ലും ജ​ഹ്‌​റ​യി​ലെ​യും അ​ഹ്മ​ദി​യി​ലെ​യും ശാ​ഖ​ക​ളി​ലും വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യ 2,11,000 കാ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​യാ​റാ​യ കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും വി​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന്​ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പു​തു​ക്കു​ക​യും ഫീ​സ്​ അ​ട​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​വ​രു​ടേ​താ​ണ്. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും അ​ശ്ര​ദ്ധ കാ​ര​ണ​വും മ​റ്റും കാ​ർ​ഡ്​ എ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്താ​ത്ത​താ​യു​ണ്ട്. വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യ കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ ആ​ളു​ക​ള്‍ കൈ​പ്പ​റ്റാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് പു​തി​യ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വെ​ൻ​ഡി​ങ്​ മെ​ഷീ​നു​ക​ൾ വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സി​വി​ല്‍ ഐ.​ഡി കാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ കൈ​പ്പ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ അ​ഭ്യ​ര്‍ഥി​ച്ചു. ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന്​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1889988 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ചാ​ലും സ്​​റ്റാ​റ്റ​സ്​ അ​റി​യാ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2021ലും ​സ​മാ​ന പ്ര​ശ്നം രൂ​പ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യ ര​ണ്ടു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ കെ​ട്ടി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.. Show Full Article

The authorities said that the cards are being tied to the State Civil Information Authority machines