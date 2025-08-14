Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഈ​ർ​പ്പ​വും പൊ​ടി​യും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 9:08 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 9:08 AM IST

    ഈ​ർ​പ്പ​വും പൊ​ടി​യും നി​റ​ഞ്ഞ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ശ്വാ​സ​കോ​ശ രോ​ഗി​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം
    ഈ​ർ​പ്പ​വും പൊ​ടി​യും നി​റ​ഞ്ഞ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ​ർ​പ്പ​വും പൊ​ടി​യും നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രു​ന്നു. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ആ​സ്ത്മ, അ​ല​ർ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ ശ്വാ​സ​കോ​ശ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ജ​ലാം​ശം അ​ട​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ഈ​ർ​പ്പ​മു​ള്ള വാ​യു ശ്വ​സ​ന​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ബാ​ധി​ക്കും. ഇ​ത് ആ​സ്ത്മ, അ​ല​ർ​ജി ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ശ്വ​സ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​ക്കും. ഈ​ർ​പ്പം വാ​യു​വി​ൽ നി​റ​യു​മ്പോ​ൾ നി​ല​ത്ത് അ​ടി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന ചെ​റി​യ ക​ണി​ക​ക​ൾ വാ​യു​വി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കും. ഇ​ത് അ​ല​ർ​ജി ബാ​ധി​ത​രി​ൽ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ഷ​ളാ​ക്കും. ശ്വ​സ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പൊ​ടി കാ​റ്റും പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കും. അ​ല​ർ​ജി​യോ ആ​സ്ത്മ​യോ ഉ​ള്ള​വ​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    മോ​ശം കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​ത്ത​രം ആ​ളു​ക​ൾ എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്ത​തും അ​ട​ച്ചി​ട്ട​തു​മാ​യ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​താ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​തം. പു​റ​ത്ത് പോ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നാ​ൽ മാ​സ്ക് ധ​രി​ക്കു​ക​യും മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൈ​വ​ശം ​വെ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ​ർ​പ്പ​വും ചൂ​ടു​ള്ള​തു​മാ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ‘കു​ലൈ​ബി​ൻ’ സീ​സ​ൺ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ടി​ന്റെ അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. 13 ദി​വ​സ​ത്തെ സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ത​മാ​വു​ക​യും പ​ക​ൽ താ​പ​നി​ല കു​റ​യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഈ ​മാ​സം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ താ​പ​നി​ല​യി​ൽ കു​റ​വു​വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WeatherGulf NewsatmospheredustKuwait News
    News Summary - The atmosphere is filled with moisture and dust.
    Similar News
    Next Story
    X