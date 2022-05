അംബാസഡർ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് മേധാവിയുമായി ചർച്ച നടത്തി

cancel camera_alt ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സി​ബി ജോ​ർ​ജ് കു​വൈ​ത്ത് സ്റ്റോ​ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് (ബൂ​ർ​സ) ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മ​ദ് മി​ശാ​രി അ​ൽ ഹു​മൈ​ദി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ സിബി ജോറജ് കുവൈത്ത് സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് (ബൂർസ) ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഹമദ് മിശാരി അൽ ഹുമൈദിയുമായി ചർച്ച നടത്തി. ഇന്ത്യയും കുവൈത്തും തമ്മിലെ സാമ്പത്തിക വിനിമയങ്ങൾ ചർച്ചയായതായി എംബസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.

The Ambassador held discussions with the Head of the Stock Exchange