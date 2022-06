cancel camera_alt ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സി​ബി ജോ​ർ​ജ് പ​ബ്ലി​ക് ​അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി മേ​ധാ​വി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ത​ഖി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സി​ബി ജോ​ർ​ജ് കു​വൈ​ത്ത് പ​ബ്ലി​ക് ​അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ത​ഖി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. വ്യ​വ​സാ​യ, നി​ക്ഷേ​പ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യും കു​വൈ​ത്തും ത​മ്മി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​താ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

The Ambassador held discussions with the Chamber of Commerce and Industry