Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightയൂ​റോ​പ്യ​ൻ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 9:24 AM IST

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ-​ജി.​സി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം കു​വൈ​ത്തി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ-​ജി.​സി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം കു​വൈ​ത്തി​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ-​ജി.​സി.​സി ഒ​മ്പ​താ​മ​ത് ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ച്, ആ​റ് തി​യ​തി​ക​ളി​ലാ​യി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ സാ​ലിം ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ർ മ​രോ​ഷ് സെ​ഫ്‌​കോ​വി​ച്ച്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്‌​മെ​ന്റ് ബാ​ങ്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഇ​യോ​ന്നി​സ് സാ​കി​രി​സ് എ​ന്നി​വ​രും ഇ​രു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ന​യ​രൂ​പീ​ക​ര​ണ​ക്കാ​ർ, ബി​സി​ന​സ് നേ​താ​ക്ക​ൾ, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണം, സു​സ്ഥി​ര വ​ള​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ​യി​ൽ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ-​ജി.​സി.​സി സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ-​ജി.​സി.​സി ച​ര​ക്ക് വ്യാ​പാ​രം 116 ബി​ല്യ​ൺ യൂ​റോ​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:European UnionGCCKuwaitBusiness Forum
    News Summary - The 9th European Union-GCC Business Forum in Kuwait
    Similar News
    Next Story
    X