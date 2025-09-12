Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightത​ണ​ൽ പൊ​ന്നോ​ണം...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 12:01 PM IST

    ത​ണ​ൽ പൊ​ന്നോ​ണം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ത​ണ​ൽ പൊ​ന്നോ​ണം ഇ​ന്ന്
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​ണ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘ത​ണ​ൽ പൊ​ന്നോ​ണം- 2025’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന് അ​ബ്ബാ​സി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ നാ​സ​ർ മാ​നു, ഗാ​യ​ക​ൻ പ​ട്ടു​റു​മാ​ൽ മു​ത്തു, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ക​ൾ റൈ​ഹാ​ന മു​ത്തു, പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​ൻ ഷാ​നി​ഫ് ഇ​സ്സ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഡാ​ൻ​സ്, ജ്വാ​ല, പൊ​ലി​ക തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ത​ണ​ൽ കു​വൈ​ത്ത് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കു​ന്ന അ​മ്മ​യ്ക്കൊ​രു​മ്മ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം, സാ​ൽ​മി​യ-​അ​ബ്ബാ​സി​യ- ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന തി​രു​വാ​തി​ര, ഒ​പ്പ​ന, ഡാ​ൻ​സ്, പാ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationKuwait NewsPravasi Association
    News Summary - thanal ponnonam
    Similar News
    Next Story
    X