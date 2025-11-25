Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 12:00 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 12:00 PM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ 'ത​ല​ശ്ശേ​രി പെ​രു​മ' പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘ത​ല​ശ്ശേ​രി പെ​രു​മ’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ‘ത​ല​ശ്ശേ​രി പെ​രു​മ’ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ത​ല​ശ്ശേ​രി പെ​രു​മ’ ആ​ഘോ​ഷം പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ൻ​വീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​പി. റോ​ഷ​ൻ, മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹം​സ മേ​ലെ​ക്ക​ണ്ടി, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാം നാ​ല​ക​ത്ത്, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ൻ.​കെ, കെ.​കെ.​സ​ത്താ​ർ, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.​ഈ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ക​ബ​ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ത​ല​ശ്ശേ​രി ത​നി​മ​യും ത​ല​ശ്ശേ​രി പെ​രു​മ​യും ഒ​ത്തു ചേ​രു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    TAGS:Thalasserywelfare associationKuwait NewsPoster Release
    News Summary - Thalassery Welfare Association releases ‘Thalassery Peruma’ poster
