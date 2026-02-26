Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 8:32 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം
    ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​ല​ശ്ശേ​രി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം

    ഖൈ​ത്താ​നി​ലെ രാ​ജ​ധാ​നി ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു. മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹം​സ മേ​ലേ​ക്ക​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ൻ​വീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ മ​ദീ​നി റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഡോ.​അ​മീ​ർ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ദൈ​നം​ദി​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഡോ​ക്യു​മെ​ന്റ​റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാം നാ​ല​ക​ത്ത് പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സൈ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ ഖി​റാ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം, കെ.​കെ. സ​ത്താ​ർ, റോ​ഷ​ൻ, സി.​എ​ൻ. അ​ഷ​റ​ഫ്, എ​ൻ.​കെ.​യു. നൗ​ഷാ​ദ്, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, റി​ഷ്ദി​ൻ, ശു​ഹൈ​ബ്, എ.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ്, വ​ഹാ​ബ്, ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഫ​വാ​സ്, ന​യിം, സ​ൽ​മാ​ൻ, ഷെ​യി​ൻ, ശ​രീ​ഫ്, റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ. ​സ​ത്താ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും കെ. ​റാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X