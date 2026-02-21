തലശ്ശേരി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ റമദാൻ കിറ്റ് വിതരണംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തലശ്ശേരി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ കുവൈത്ത് തലശ്ശേരിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും വയനാട്ടിലുമായി പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്ന 450 അർഹരായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് റമദാൻ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. പത്തുലക്ഷത്തിലതികം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്ക് റമദാൻ കാലത്ത് പദ്ധതി വലിയ ആശ്വാസമായി.
കുവൈത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സി.എൻ. നിസാം, ഹംസ മേലെകണ്ടി, നൗഷാദ് എൻ.കെ.യു, റാഫി എന്നിവരും നാട്ടിലെ വിതരണ ഏകോപനത്തിന് അമീർ മീത്തൽ, സി.സി.ഒ.നാസർ എന്നിവരും നേതൃത്വം നൽകി. അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളുടെ സജീവമായ പിന്തുണയും സഹകരണവും പദ്ധതിക്കുണ്ടായി.സംരഭത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന അംഗങ്ങളെയും സഹകരിച്ച ഉദാരമതികളെയും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ നന്ദി അറിയിച്ചു. വരും വർഷങ്ങളിലും ഇത്തരം കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമായി തുടരുമെന്നും അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register