Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:20 PM IST

    ടെ​ക്സാ​സ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണം-​ഈ​ദ് സം​ഗ​മം ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ടെ​ക്സാ​സ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണം-​ഈ​ദ് സം​ഗ​മം ഫ്ല​യ​റു​മാ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടെ​ക്സാ​സ്) കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണം- ഈ​ദ് സം​ഗ​മം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് ന​ട​ക്കും. ‘ഈ​ദി​ൻ നി​റ​വി​ൽ പൊ​ന്നോ​ണം’ എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഫ്ല​യ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. അ​ബ്ബാ​സി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യാ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ൻ ക​രു​ണാ​ക​ര​ന് ഫ്ല​യ​ർ കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ർ​ജ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ക​ന​ക​രാ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​മേ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗം ജ​യ​കു​മാ​ർ, ജോ​ണി​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf Newstexas kuwaitOnam-Eid SangamFlyer Prakasam
    News Summary - Texas Kuwait Onam-Eid Sangam flyer published
