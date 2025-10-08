ആഘോഷമായി ടെക്സാസ് കുവൈത്ത് ഓണം-ഈദ് സംഗമംtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (ടെക്സാസ്) കുവൈത്ത് ഓണം - ഈദ് സംഗമം വിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. അബ്ബാസിയ യുനൈറ്റഡ് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോർജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് ജിയാഷ് അബ്ദുൽ കരീം അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഡോ.അനൂപ് എസ് ആനന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കുവൈത്ത് സ്വദേശിനിയായ ഫാത്തിമ ഷരീദ മുഖ്യാതിഥിയായി. രക്ഷാധികാരി അരുൺ രാജഗോപാൽ ടെക്സാസ് ബാലവേദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷാൻ കരുണാകരൻ ആശംസയും, ട്രഷറൻ കനകരാജൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിരവധിപേർ ആശംസ അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു.
അംഗങ്ങളുടെ പാട്ട്, ഡാൻസ്, തിരുവാതിര, മറ്റു നിരവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ, അത്തപ്പൂക്കളം, മാവേലി, ഗാനമേള, ഓണസദ്യ എന്നിവ അരങ്ങേറി.
