Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 11:20 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ടെ​ക്സാസ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണം-ഈ​ദ് സം​ഗ​മം

    ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി ടെ​ക്സാസ് കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണം-ഈ​ദ് സം​ഗ​മം
    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (ടെ​ക്സാ​സ്) കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണം - ഈ​ദ് സം​ഗ​മം വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. അ​ബ്ബാ​സി​യ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​യാ​ഷ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഡോ.​അ​നൂ​പ് എ​സ് ആ​ന​ന്ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ഷ​രീ​ദ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​രു​ൺ രാ​ജ​ഗോ​പാ​ൽ ടെ​ക്സാ​സ് ബാ​ല​വേ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​ൻ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ ആ​ശം​സ​യും, ട്ര​ഷ​റ​ൻ ക​ന​ക​രാ​ജ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പാ​ട്ട്, ഡാ​ൻ​സ്, തി​രു​വാ​തി​ര, മ​റ്റു നി​ര​വ​ധി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ളം, മാ​വേ​ലി, ഗാ​ന​മേ​ള, ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

