Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    1 Nov 2025 9:04 AM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 9:04 AM IST

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​ര​ണം

    കോ​വി​ഡ്, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ എ​ന്നി​വ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും
    പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​ര​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കോ​വി​ഡ്, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ എ​ന്നി​വ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​ഠ​ന റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ള്‍. വൈ​റ​സ് ബാ​ധ​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്തി​ലെ കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി​സ്റ്റു​ക​ള്‍ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    ജേ​ണ​ൽ ഓ​ഫ് ദി ​അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഹാ​ർ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം കോ​വി​ഡ് ബാ​ധ​ക്ക് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത സാ​ധ്യ​ത മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി​യും ഫ്ലൂ​വി​ന് ശേ​ഷം നാ​ലി​ര​ട്ടി​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 150ല​ധി​കം ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ വൈ​റ​സു​ക​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ത്തെ​യും ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളെ​യും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    അ​ണു​ബാ​ധ മൂ​ല​മു​ള്ള വീ​ക്കം ര​ക്ത​ക്ക​ട്ട രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​നും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്കോ ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്കോ ര​ക്ത​യോ​ട്ടം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​നും കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഹെ​പ്പ​റ്റൈ​റ്റി​സ് സി, ​എ​ച്ച്.​ഐ.​വി, ഷിം​ഗി​ൾ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​റ​സു​ക​ളും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. വൈ​റ​സു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഏ​റ്റ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധം വാ​ക്സി​നു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും ഓ​ർ​മിപ്പി​ച്ചു. കോ​വി​ഡ്, ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ, ഷിം​ഗി​ൾ​സ് വാ​ക്സി​നു​ക​ൾ അ​ണു​ബാ​ധ​യു​ടെ തീ​വ്ര​ത​യും ഹൃ​ദ​യ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യും കു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

