Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 11:37 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 11:37 AM IST

    ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലും സ​ൽ​മി​യ​യി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന

    വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ഹ​വ​ല്ലി​യി​ലും സ​ൽ​മി​യ​യി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന
    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ, ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​ന്നു. ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ലി​യ അ​ള​വി​ൽ വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും ഒ​രു വെ​യ​ർ​ഹൗ​സ് അ​ട​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഹ​വ​ല്ലി​യി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ട​ന​ടി അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ട​ലും മ​റ്റു​ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സാ​ൽ​മി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഒ​രു വെ​യ​ർ​ഹൗ​സി​ൽ അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ട​യ​റു​ക​ൾ വി​ൽ​പ്പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് വെ​യ​ർ​ഹൗ​സ് ഉ​ട​ൻ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നും കേ​സ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യാ​നും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    വ്യാ​പാ​ര​മു​ദ്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച് വി​ൽ​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ ലോ​ഗോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ബാ​ഗു​ക​ൾ, ഷൂ​സ്, അ​നു​ബ​ന്ധ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വ്യാ​ജ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രു വ​സ്ത്ര ഷോ​പ്പും അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടി. വാ​ണി​ജ്യ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.


