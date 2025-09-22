Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 11:38 AM IST

    പ​ത്താമത്തെ ഫാ​ർ​മ​സി​യും തു​റ​ന്നു; മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് ശാ​ഖ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു

    പ​ത്താമത്തെ ഫാ​ർ​മ​സി​യും തു​റ​ന്നു; മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് ശാ​ഖ സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് ബ്രാ​ഞ്ച് മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ (എം.​എം.​സി) സാ​ൽ​മി​യ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. മെ​ട്രോ​യു​ടെ പ​ത്താം ഫാ​ർ​മ​സി​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം തു​റ​ന്നു.മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും,സി.​ഇ.​ഒ യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം കു​ട്ടി, പാ​ർ​ട്നെ​ർ​സ് ഡോ.​ബി​ജി ബ​ഷീ​ർ, ഡോ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ആ​സ്‌​മി, എം.​എം.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ഹി​ന്ദ് അ​ൽ ഹ​മ​ദ്, ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ മു​തൈ​രി, മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷൗ​ക്കി, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്ഥാ​ന​പ​തി​മാ​ർ, എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ട്ടാ​മ​ത് ശാ​ഖ, പ​ത്താ​മ​ത് ഫ​ർ​മ​സി എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ക്ക് മു​റി​ക്കു​ന്നു

    പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, ഡെ​ന്റ​ൽ, ഡെ​ർ​മ​റ്റോ​ള​ജി, കോ​സ്മെ​റ്റോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് ലേ​സ​ർ, എ​ൻ​ഡോ​ക്രി​നോ​ള​ജി, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ഒ​ബി ആ​ൻ​ഡ് ഗൈ​ന​ക്കോ​ള​ജി, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക്‌​സ്, ന്യൂ​റോ​ള​ജി, യൂ​റോ​ള​ജി, ഓ​ർ​ത്തോ​പീ​ഡി​ക്സ്, ഓ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി, ലാ​ബ്, ജ​ന​റ​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ, എ​ക്സ്റേ, അ​ൾ​ട്രാ​സൗ​ണ്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്. ഹൈ ​കാ​ലി​ബ​ർ എം.​ആ​ർ.​ഐ, മാ​മ്മോ​ഗ്രാം, സി​.ടി തു​ട​ങ്ങി​യ മെ​ട്രോ​യു​ടെ പ്രീ​മി​യം സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ക്ക് ആ​ൻ​ഡ് ഡ്രോ​പ്പ് വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഹ​ബൂ​ല, റി​ഗ്ഗ, ജ​ഹ്‌​റ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും മെ​ട്രോ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ട​ൻ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ്പെ​ഷലി​സ്റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​ൻ മൂ​ന്നു ദീ​നാ​ർ (ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ), മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രോ​സീ​ജ​റു​ക​ൾ​ക്കും 30 ശ​ത​മാ​നം കാഷ്ബാ​ക്ക് (ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ), ഫാ​ർ​മ​സി ബി​ല്ലി​ങ്ങി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം കാഷ്ബാ​ക്ക് (ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ), സ്പെ​ഷൽ ലാ​ബ് പാ​ക്കേ​ജു​ക​ൾ (1 മു​ത​ൽ 10 ദീ​നാ​ർ വ​രെ, ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ), ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഡി​സം​ബ​ർ 2026 വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക കൂ​പ്പ​ണു​ക​ൾ എ​ന്നീ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    X