Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 March 2026 2:07 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 2:07 PM IST

    വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ താൽക്കാലിക തടസ്സം

    വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ താൽക്കാലിക തടസ്സം
    കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണതിനെത്തുടർന്ന് ആറ് ഓവർഹെഡ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചതായി വൈദ്യുതി, ജലം, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    സംഭവത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ശൃംഖലയിൽ താൽക്കാലിക തടസ്സമുണ്ടായതായി ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ഫാത്തിമ അബ്ബാസ് ജവഹർ ഹയാത്ത് പറഞ്ഞു. സുരക്ഷാ അധികാരികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച്, നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനും, വൈദ്യുതി വേഗത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായി അടിയന്തര സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    വൈദ്യുതി, ജല സംവിധാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം, ജലശുദ്ധീകരണം, വിതരണം എന്നിവ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്ന് മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

    TAGS:Gulf Newspower gridKuwaitElectricty
