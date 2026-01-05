Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്നു; കാ​റ്റും ത​ണു​പ്പും തു​ട​രും

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​കും
    താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്നു; കാ​റ്റും ത​ണു​പ്പും തു​ട​രും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല കു​റ​യു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി മു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ കാ​റ്റും ത​ണു​പ്പും അ​ടു​ത്ത ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തു​ട​രു​മെ​ന്ന് കാ​ല​വാ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ത​ണു​പ്പും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു​പി​ണ്ഡം രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വ​രെ മ​രു​ഭൂ​മി​ക​ളി​ലും കാ​ർ​ഷി​ക​മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും മ​ഞ്ഞ് രൂ​പ​പ്പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ് ആ​ക്ടി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഉ​യ​ർ​ന്ന മ​ർ​ദ​സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ​നം മൂ​ലം ത​ണു​ത്ത​തും വ​ര​ണ്ട​തു​മാ​യ വാ​യു​പി​ണ്ഡ​വും സ​ജീ​വ​മാ​യ വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റും രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഖ്യാ മാ​തൃ​ക​ക​ളും സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ധ​രാ​ർ അ​ൽ അ​ലി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​റ്റി​ന്റെ വേ​ഗ​ത ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യും. മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല മൂ​ന്നു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ വ​രെ താ​ഴാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​മാ​വ​ധി താ​പ​നി​ല 14 മു​ത​ൽ 17 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യാ​കും.

    പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യും ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ തു​ട​രും. രാ​ത്രി​യി​ൽ ത​ണു​പ്പ് തീ​വ്ര​മാ​കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ജ്യ​ത്ത് തെ​ളി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ആ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ട​വി​ട്ട സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​റ്റ് പ​ല​യി​ട​ത്തും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യി. വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ത​ണു​പ്പി​ന്റെ തീ​വ്ര​ത വ​ർ​ധി​ച്ചു.

    News Summary - Temperatures are dropping; wind and cold will continue
