    Kuwait
    Posted On
    21 April 2026 12:59 PM IST
    Updated On
    21 April 2026 12:59 PM IST

    ടെലികോം എക്സ്ചേഞ്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി തുടങ്ങുന്നു

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: രാജ്യവ്യാപകമായി ടെലികോം എക്സ്ചേഞ്ചുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിക്കാൻ കുവൈത്ത് വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചു. ഏപ്രിൽ 20 മുതൽ മെയ് 13 വരെ ഘട്ടംഘട്ടമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുക.

    അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രാവിലെ ആറു വരെ ഓഫ്-പീക്ക് സമയങ്ങളിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നത്. ഈ സമയങ്ങളിൽ ചില സേവനങ്ങൾക്ക് ഭാഗിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചു. ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ശൃംഖല നവീകരിക്കാനാണ് നടപടിയെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    News Summary - Telecom exchange maintenance begins
