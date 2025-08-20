Begin typing your search above and press return to search.
    സാ​​ങ്കേ​തി​ക അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ; പാ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും

    സാ​​ങ്കേ​തി​ക അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ; പാ​സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ബു​ധ​ൻ, വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ആ​നു​കാ​ലി​ക അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, അ​പ്‌​ഡേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്.

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലും സ​ഹ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​ൽ​കാ​ലി​ക​മാ​യി ല​ഭ്യ​മാ​കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ (പാ​സി) വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വ​രെ ഇ​ത് തു​ട​രും. ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടും മു​മ്പ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും പാ​സി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. സ​ഹ​ൽ ആ​പ്പി​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ബ്ലി​ക് അ​തോ​റി​റ്റി ഫോ​ർ സി​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ക്സി​റ്റ് പെ​ർ​മി​റ്റ് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​ലും പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം.

    TAGS:Maintenance WorkKuwait NewsSahal appgulf news malayalam
