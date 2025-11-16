Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    16 Nov 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:40 AM IST

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ടീം ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; ടീം ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീം ​അ​ബ്ബാ​സി​യ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടീം ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ഫൈ​ന​ലി​ൽ ടീം ​അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് നേ​ട്ടം. ഫൈ​ന​ലി​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ചും, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​റാ​യും ടീം ​അ​ബ്ബാ​സി​യ​യി​ലെ റെ​ബി​ൻ ഷാ​യേ​യും, ബെ​സ്റ്റ് ബാ​റ്റ്സ്മാ​നാ​യി ടീം ​അ​ബൂ ഹ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നൈ​സാ​മി​നെ​യും തെ​രെ​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു ഉ​ദ്ഘ​ട​നം ചെ​യ്തു. കു​വൈ​ത്തി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഖു​ദ്സ്സി റെ​ഷീ​ദ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​രം വീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ കു​വൈ​ത്ത് കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ സ​ഫ്‌​വാ​ൻ ആ​ലു​വ,രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു, സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ടീ​മി​നു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജേ​ഷ് മാ​ത്യു, കേ​ന്ദ്ര സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റ​ഷീ​ദ് ഖാ​ൻ പാ​ലാ​ഴി, സാ​ൽ​മി​യ യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​സി​ഫ് പാ​ല​ക്ക​ൽ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ഴു​വ​ന്ത​ല, അ​ൻ​സാ​ർ മാ​ള, അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത്,നാ​സ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ഷം​സീ​ർ, ജ​ഹാ​ൻ അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ കൈ​മാ​റി. കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും, ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ല​ക്കി ഡ്രോ ​ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ സ​ഫ്‌​വാ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, ഷ​ഫ്‌​ന, അ​മീ​ർ കാ​ര​ണ​ത്ത്, നി​ക്കി നാ​സ​ർ, റെ​ഫീ​ഖ് ബാ​ബു, നാ​സ​ർ മ​ട​പ്പ​ള്ളി, ഷം​സീ​ർ, ഷി​ഫി​ൻ, നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ത​മാ​ക്കി.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​വി​ധ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ​സീം, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​ഖി​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ ഉ​സ്ര എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

