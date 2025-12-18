Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 9:34 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 9:34 AM IST

    നി​കു​തി​ക​ൾ, സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ൾ; സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ: കു​വൈ​ത്തും ഐ‌.​എം‌.​എ​ഫും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി

    നി​കു​തി​ക​ൾ, സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ൾ; സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ: കു​വൈ​ത്തും ഐ‌.​എം‌.​എ​ഫും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി
    ആ​ക്ടി​ങ് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം ഐ‌.​എം‌.​എ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വൈ​ദ്യു​തി, ജ​ല മ​ന്ത്രി​യും ആ​ക്ടി​ങ് ധ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ സ​ബീ​ഹ് അ​ൽ മു​ഖൈ​സീം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നാ​ണ​യ നി​ധി പ്ര​തി​നി​ധി (ഐ‌.​എം‌.​എ​ഫ്) സം​ഘ​വു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. കു​വൈ​ത്തി​ലെ മി​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്കോ പ​രോ​ഡി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘ​വു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ എ​ണ്ണ ഇ​ത​ര വ​രു​മാ​ന പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ​ബ്‌​സി​ഡി​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്ത​താ​യി ധ​ന​കാ​ര്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സെ​ല​ക്ടീ​വ് ടാ​ക്സേ​ഷ​ൻ, പൊ​തു ധ​ന​കാ​ര്യ സു​സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യി​ലെ​ത്തി.

    എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും, എ​ണ്ണ വ​രു​മാ​ന​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​ക്കാ​നും കു​വൈ​ത്തി​നോ​ട് ഐ‌.​എം‌.​എ​ഫ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​താ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ 15 ശ​ത​മാ​നം കോ​ർ​പ്പ​റേ​റ്റ് വ​രു​മാ​ന നി​കു​തി​യെ​യും കു​വൈ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ബ​ഹു​രാ​ഷ്ട്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ​യും ഐ.​എം.​എ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഗ​ൾ​ഫ് സ​ഹ​ക​ര​ണ കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ (ജി.​സി.​സി) അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി (വാ​റ്റ്) ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കാ​ത്ത ഏ​ക അം​ഗ​രാ​ജ്യ​മാ​ണ് കു​വൈ​ത്ത്.

