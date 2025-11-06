Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    6 Nov 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 11:02 AM IST

    ഇ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്തു കാ​ണാം; ടൗ​റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷം

    ഇ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്തു കാ​ണാം; ടൗ​റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഇ​ന്നു ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷം കാ​ണാം. സ​തേ​ൺ ടൗ​റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷം അ​തി​ന്റെ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്ത് ആ​കാ​ശ​വും ഈ ​അ​ത്ഭു​ത​ക​ര​മാ​യ ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് ജ്യോ​തി​ശാ​സ്ത്ര സൊ​സൈ​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച വ​രെ ഇ​വ തെ​ളി​മ​യോ​ടെ കാ​ണാം.

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച് ഡി​സം​ബ​ർ എ​ട്ടു വ​രെ തു​ട​രു​ന്ന ഈ ​പ്ര​തി​ഭാ​സ​ത്തി​ൽ, സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 28 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കും.

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി അ​ഞ്ച് ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ് ഇ​വ ഭൂ​മി​യി​ൽ പ​തി​ക്കു​ക. ന​ഗ്ന​നേ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ഇ​വ വ്യ​ക്ത​മാ​യി കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് റോ​യ​ൽ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി അം​ഗ​വും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ത​ല​വ​നു​മാ​യ ആ​ദേ​ൽ അ​ൽ സാ​ദൂ​ൺ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​തേ​ൺ ടൗ​റി​ഡു​ക​ൾ, നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ടൗ​റി​ഡു​ക​ൾ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ടൗ​റി​ഡ് ഉ​ൽ​ക്കാ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​വ ര​ണ്ടും എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ഒ​രേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ 11ന് ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 30 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ എ​ന്ന വേ​ഗ​ത്തിൽ നോ​ർ​ത്തേ​ൺ ടൗ​റി​ഡു​ക​ൾ അ​തി​ന്റെ ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ലെ​ത്തും. മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ അ​ഞ്ച് ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ളും ഉ​ൽപാ​ദി​പ്പി​ക്കും.

    ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ​ത്തു​നി​ന്നും ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന പാ​റ​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ത​രി​ക​ളു​മാ​ണ് ഉ​ൽ​ക്ക​ക​ൾ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ൽ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ഭൂ​മി​യു​ടെ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വാ​യു​വു​മാ​യു​ള്ള ഘ​ർ​ഷ​ണം മൂ​ലം ചൂ​ടു​പി​ടി​ച്ച് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് ക​ത്തി​ത്തീ​രും.

    meteorkuwait citykuwaitnews
    News Summary - Taurid meteor shower visible in Kuwait sky today
