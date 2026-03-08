Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്കാ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആരംഭിച്ചു

    ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്കാ​രം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആരംഭിച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് അ​യ​വു​വ​ന്ന​തോ​ടെ പള്ളികളിലെ ത​റാ​വീ​ഹ്, ഖി​യാം ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ശനിയാഴ്ച പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ മ​സ്ജി​ദു​ക​ളി​ലും ത​റാ​വീ​ഹ്, ഖി​യാം ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യോ​ടെ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.​ഇ​ന്ന് രാ​ത്രി മു​ത​ൽ ത​റാ​വീ​ഹ് ന​മ​സ്കാ​രം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​ശാ ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശേ​ഷം 20 മി​നി​റ്റി​ൽ കൂ​ട​രു​തെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദ്ദേ​ശം.

    ഖി​യാം ന​മ​സ്കാ​രം അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി 12 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച് 12.30 ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും.​വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തെ സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ത​റാ​വീ​ഹ്, ഖി​യാം ന​മ​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Taraweeh prayers began on Saturday
