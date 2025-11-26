Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    26 Nov 2025 10:14 AM IST
    26 Nov 2025 10:14 AM IST

    തനിമ വടംവലി മത്സരവും പേൾ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ അവാർഡ് ദാനവും വെള്ളിയാഴ്ച

    മ​ത്സ​രം ക​രാ​ട്ടെ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ സു​രേ​ഷ് കാ​ർ​ത്തി​ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും
    തനിമ വടംവലി മത്സരവും പേൾ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ അവാർഡ് ദാനവും വെള്ളിയാഴ്ച
    ത​നി​മ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് 19ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും പേ​ൾ ഓ​ഫ് ദി ​സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റി​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സര​ങ്ങ​ൾ രാ​ത്രി 10 വ​രെ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.​മ​ത്സ​രം ക​രാ​ട്ടെ വി​ദ​ഗ്ധ​ൻ സു​രേ​ഷ് കാ​ർ​ത്തി​ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    പോ​ർ​ച്ചു​ഗീ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ താ​രം ജോ​സെ പെ​ട്രോ ഗോ​മ​സ്, എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​ർ​വി​ന്ദ​ർ സിങ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠ​ന-​പ​ഠ​നേ​ത​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഡോ. ​എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം ‘പേ​ൾ ഓ​ഫ് ദി ​സ്കൂ​ൾ’ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും, ‘ബി​നി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡും’ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ഏ​ഷ്യതനിമ വടംവലി മത്സരവും പേൾ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ അവാർഡ് ദാനവും വെള്ളിയാഴ്ച​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സി​ൽ​വ​ർ മെ​ഡ​ൽ നേ​ടി​യ കു​വൈ​ത്ത് നാ​ഷ​ന​ൽ ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ ടീ​മി​ന് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും.​വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 20 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.​

    ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നി​ൽ സ്ക​റി​യ, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജേ​ക്ക​ബ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി, ജി​ൻ​സ് മാ​ത്യു, ജോ​ജി​മോ​ൻ തോ​മ​സ്, ജി​നു കെ. ​അ​ബ്ര​ഹാം, റാ​ണാ വ​ർ​ഗീ​സ്, ഡൊ​മി​നി​ക് ആ​ന്റ​ണി, ഷാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ്, വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, ഡി.​കെ. ദി​ലീ​പ്, മു​ബാ​റ​ക് കാ​മ്പ്ര​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:tug-of-war competitionCeremonySchool Awards
