Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:25 AM IST

    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം യു.​എ​ൽ.​സി കെ.​കെ.​ബി​ക്ക് കി​രീ​ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം യു.​എ​ൽ.​സി കെ.​കെ.​ബി​ക്ക് കി​രീ​ടം
    cancel
    camera_alt

    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് വ​ടം​വ​ലി ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ യു.​എ​ൽ.​സി കെ.​കെ.​ബി ടീം

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ​ൽ.​സി കെ.​കെ.​ബി ടീം ​സാ​ൻ​സി​ലി​യ​ക്ക് കി​രീ​ടം. ഓ​ഷ്യ​ൻ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ന്നേ​ഴ്സ് കു​വൈ​ത്ത് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് ര​ജീ​ഷ് -എ ​ടീം മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ടു​ക്കി നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചു. ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ വോ​ളി​ബാ​ൾ താ​രം ശി​വാ​നി ചൗ​ഹാ​ൻ ‌ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ‌ജി​ൻ​സ്‌ മാ​ത്യു​വി​ൽ നി​ന്ന് ഫ്ലാ​ഗ്‌ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി മാ​ങ്കോ ഹൈ​പ്പ​റി​ന്റെ സ​യീ​ദ്‌ ആ​രി​ഫ്‌ മ​ത്സ​രം ഫ്ലാ​ഗ്‌ ഓ​ഫ്‌ ചെ​യ്തു.

    മി​ക​ച്ച ഭാ​വി​താ​ര​മാ​യി വി​ഷ്ണു, മി​ക​ച്ച ബാ​ക്ക് ആ​യി ഭൂ​വ​നേ​ഷ് ത​വ​കാ​ട്ടി​ൽ, മി​ക​ച്ച ഫ്ര​ണ്ട് ആ​യി ജോ​ബി​ൻ ജോ​സ​ഫ്, മി​ക​ച്ച കോ​ച്ചാ​യി ഹ​ർ​ഷ​ദ്, മി​ക​ച്ച ക്യാ​പ്റ്റ​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ് ഓ​ഷ്യ​ൻ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ന്നേ​ഴ്സ് കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ച​ന്തു, മി​ക​ച്ച താ​ര​മാ​യി ന​വാ​സ് പു​തു​പ​റ​മ്പി​ൽ, ഫെ​യ​ർ​പ്ലേ ടീം ​ആ​യി ബ്ര​ദേ​ഴ്സ് ഓ​ഫ് ഇ​ടു​ക്കി എ​ന്നി​വ​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ത​നി​മ സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് ഐ​ക​ൺ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​ജി പാ​പ്പ​ച്ച​ന് ല​ഭി​ച്ചു. പെ​ൺ​ത​നി​മ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ആ​യ ഷീ​ലു ഷാ​ജി, ഉ​ഷ ദി​ലീ​പ്‌, ഡ​യാ​ന സ​വി​യോ, വി​ബി വി​ജേ​ഷ്‌, ജി​ജി ഡൊ​മി​നി​ക്ക്‌, അ​നി​ല ഷാ​മോ​ൻ, ജെ​ൻ​സി ബി​നോ​യ്‌, സ്വ​പ്ന ജോ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ക്യാ​ഷ്‌ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ലി​റ്റി ജേ​ക്ക​ബ്‌, ബി​നോ​യ് എ​ബ്ര​ഹാം, ജി​ൻ​സ്‌ മാ​ത്യു, ജി​നോ കെ ​അ​ബ്ര​ഹാം, ഷോ​ബി​ൻ സി​റി​യ​ക്‌, ഹ​ബീ​ബു​ള്ള മു​റ്റി​ചൂ​ർ, മെ​നീ​ഷ്‌ വാ​സ്‌, റു​ഹൈ​ൽ വി​പി, ജേ​ക​ബ്‌ മാ​ത്യു, ജി​യോ​മോ​ൻ ജോ​സ​ഫ്‌, ഫ്രെ​ഡി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ്‌, ലാ​ലു, ഷാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ്‌, ജോ​മി ജോ​സ്‌, സ​ലീം റ്റി​പി, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ കൂ​ക്കു, സം​ഗീ​ത്‌, ഷാ​മോ​ൻ ജേ​ക​ബ്‌, പ്ര​ശാ​ന്ത് ചെ​ല്ല​പ്പ​ൻ‌, വി​നോ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfKuwaitTug of war competition
    News Summary - Tanima Kuwait Tug of War Competition ULC KKB wins crown
    Similar News
    Next Story
    X