Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 12:03 PM IST

    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം പേ​ൾ ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി

    text_fields
    bookmark_border
    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം പേ​ൾ ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് കൈ​മാ​റി
    cancel
    camera_alt

    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം പേ​ൾ ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ്‌ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ എ.​പി.​ജെ അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം പേ​ൾ ഓ​ഫ് സ്കൂ​ൾ​സ്‌ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    കു​വൈ​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 24 പേ​രാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​ത്. പ​ഠ​ന മി​ക​വി​നൊ​പ്പം സ​മ​ഗ്ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​വും നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നി​ൽ സ്ക​റി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഡൊ​മി​നി​ക് ആ​ന്റ​ണി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ഫൗ​ണ്ട​റും ചെ​യ​ർ​മാ​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ മു​സ്ത​ഫ ഹം​സ, എ.​എം ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും, ദു​ബൈ ദു​ബൈ ക​റ​ക്ക്‌ മ​ക്കാ​നി എം.​ഡി​യു​മാ​യ അ​ബീ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, ഡോ. ​ധീ​ര​ജ് ഭ​ര​ധ്വാ​ജ്‌, പ്ര​ദീ​പ് മേ​നോ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ കാ​രി, റെ​നോ​ഷ് കു​രു​വി​ള,

    ജോ​യ്ൽ ജേ​ക്ക​ബ്, ഹ​ർ​ഷ​ൽ (മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ്), സ​യ്യി​ദ് ആ​രി​ഫ്‌ (മാ​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ), സോ​ളി മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ത​നി​മ വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​ഷ ദീ​ലീ​പ്, സ്വ​പ്ന ജോ​ജി, ഷോ​ബി​ന്‍ സ്ക​റി​യ, വി.​പി. വി​ജേ​ഷ്‌, ഷീ​ലു ഷാ​ജി, ഡ​യാ​ന സാ​വി​യോ, സ​നീ​ത് പം​പാ​ല, ലാ​ലു പു​ന്നൂ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:apj abdul kalamKuwait NewsTanima KuwaitSchool Awards
    News Summary - Tanima Kuwait receives APJ Abdul Kalam Pearl of School Award
    Similar News
    Next Story
    X