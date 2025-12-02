Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightആ​വേ​ശം നി​റ​ച്ച്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 10:39 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 10:39 AM IST

    ആ​വേ​ശം നി​റ​ച്ച് ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​വേ​ശം നി​റ​ച്ച് ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’
    cancel
    camera_alt

    ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​ധീ​ര​ജ് ഭാ​ർ​ദ്വാ​ജ് ദീ​പം തെ​ളി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ വ​ടം​വ​ലി മ​ൽ​സ​രം, പേ​ൾ ഓ​ഫ് ദി ​ദി സ്കൂ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ് വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ ത​നി​മ കു​വൈ​ത്ത് ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’ ആ​ഘോ​ഷം. അ​ബ്ബാ​സി​യ ഇ​ന്റി​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ജി.​എ.​ടി സി.​ഇ.​ഒ കെ.​എ​സ്. വ​ർ​ഗീ​സ് ‘ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ’ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ണ​ത്ത​നി​മ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നി​ൽ സ്ക​റി​യ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഡൊ​മി​നി​ക് ആ​ന്റ​ണി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ത​നി​മ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ജി​മോ​ൻ തോ​മ​സ് ആ​മു​ഖ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ബു​ജി ബ​ത്തേ​രി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഡോ. ​ധീ​ര​ജ് ഭാ​ർ​ദ്വാ​ജ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ത​നി​മ ട്ര​ഷ​റ​ർ റാ​ണാ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജോ. ​ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ജേ​ഷ് വേ​ലാ​യു​ധ​ൻ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഉ​ഷ ദി​ലീ​പ്, ഓ​ഫീ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​നു കെ. ​അ​ബ്ര​ഹാം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.ബി​സി​ന​സ് സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മു​സ്ത​ഫാ ഹം​സ (മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് സി.​ഇ.​ഒ), അ​ബീ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, പ്ര​ദീ​പ് മേ​നോ​ൻ, മു​സ്ത​ഫാ കാ​രി, റെ​നോ​ഷ് കു​റു​വി​ള, ജോ​യ​ൽ ജേ​ക്ക​ബ്, ഹ​ർ​ഷ​ൽ, സ​യ്യി​ദ് ആ​രി​ഫ്, മാ​നേ​ജ​ർ സോ​ളി മ​ത്താ​യി, ഷ​ബീ​ർ മ​ണ്ടോ​ളി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി, ഫൈ​സ​ൽ ഹം​സ, റോ​യ് ആ​ൻ​ഡ്ര്യൂ​സ്, ചെ​സ്സി​ൽ രാ​മ​പു​രം, ത​മ്പി ലൂ​ക്കോ​സ്, കൃ​ഷ്ണ​ൻ ക​ട​ലു​ണ്ടി, ബി​നോ​യ് ച​ന്ദ്ര​ൻ, രാ​ജീ​വ് നാ​ടു​വി​ലേ​മു​റി, ഹ​മീ​ദ് മ​ദൂ​ർ, അ​മീ​റു​ദ്ദി​ൻ ല​ബ്ബ, ഷൈ​ജി​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ ബാ​ത്ത എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ.​കെ.​അ​ബ്ദു​ല്ല ഹം​സ, ഡോ.​എ​സ്.​എം. ഹൈ​ത​ർ അ​ലി എ​ന്നി​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ത​നി​മ ഡ​യ​റ​ക്ട​റി, സു​വ​നീ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    ജോ ​ആ​ന്ന മ​രി​യം ഷാ​ജി, മാ​ള​വി​ക വി​ജേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്രാ​ർ​ത്ഥ​നാ​ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു.

    പൗ​ർ​ണ​മി സം​ഗീ​ത്, ദ​ർ​ശ​ൻ ദി​ലീ​പ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​നോ​യ്, അ​ഷ​റ​ഫ് ചു​രൂ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationKuwait NewsTanima Kuwaitgulf news malayalam
    News Summary - Tanima Kuwait celebrates 'Onam' with excitement
    Similar News
    Next Story
    X