Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 3:15 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 3:15 PM IST

    തം​ഹീ​ദു​ൽ മ​ർ​അ കോ​ഴ്സ് അ​നു​മോ​ദ​ന സം​ഗ​മം

    തം​ഹീ​ദു​ൽ മ​ർ​അ കോ​ഴ്സ് അ​നു​മോ​ദ​ന സം​ഗ​മം
    തം​ഹീ​ദു​ൽ മ​ർ​അ കോ​ഴ്സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഐ​വ കു​വൈ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന മ​ത​വി​ജ്ഞാ​ന കോ​ഴ്സാ​യ തം​ഹീ​ദു​ൽ മ​ർ​അ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വി​ത​ര​ണ​വും സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​നു​മോ​ദ​ന സം​ഗ​മം കെ.​ഐ.​ജി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. ശ​രീ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ധാ​ർ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി​യെ​യും, അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യെ​യും കു​റി​ച്ച് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം, ലെ​വ​ൽ 2 കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ വി​ജ​യി​ക​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    തം​ഹീ​ദു​ൽ മ​ർ​അ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ മെ​ഹ​ബൂ​ബ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഐ​വ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജ്മ ശ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഐ​വ ട്ര​ഷ​ർ ആ​ശ​ദൗ​ല​ത്ത്, തം​ഹീ​ദുൽ മ​ർ​അ അ​ധ്യാ​പി​ക​മാ​രാ​യ ജാ​സ്മി​ൻ, ജൈ​ഹാ​ൻ, ഹു​സ്ന, സ​മീ​റ അ​സീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. പ​ഠി​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്ത് നു​ർ​ജ​ഹാ​ൻ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​സീ​റ, ശു​ജാ​അ​ത്, ഹു​സ്ന, നി​ഷ റ​സാ​ഖ് സു​നൈ​ബ, നി​ഷ ആ​സി​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​നു​മോ​ദ​ന ച​ട​ങ്ങ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ഗാ​നി​യ സാ​ബി​ർ ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ​നി​ന്ന് അ​വ​ത​രി​പ്പിച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsKuwait News
    News Summary - Tamheedul Mar'a Course appreciate meeting
