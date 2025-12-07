Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:55 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:56 AM IST

    ത​ല​ശ്ശേ​രി രു​ചി​യും ത​നി​മ​യു​മാ​യി ‘ത​ല​ശ്ശേ​രിപ്പെ​രു​മ’

    ത​ല​ശ്ശേ​രി രു​ചി​യും ത​നി​മ​യു​മാ​യി 'ത​ല​ശ്ശേ​രിപ്പെ​രു​മ'
    ‘ത​ല​ശ്ശേ​രിപ്പെ​രു​മ’ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ ത​ല​ശ്ശേ​രി നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് സം​ഗ​മം ത​ല​ശ്ശേ​രി രു​ചി​യും ത​നി​മ​യും വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന​താ​യി.

    ‘ത​ല​ശ്ശേ​രിപ്പെ​രു​മ’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ക​ബ​ദ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്നു.

    ത​ല​ശ്ശേ​രിപ്പെ​രു​മ​യും പാ​ര​മ്പ്യ​ര്യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും വി​നോ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ന്നു. ത​ല​ശ്ശേ​രി രു​ചി​യൂ​റു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ത​ല​ശ്ശേ​രി പെ​രു​മ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

    ച​ട​ങ്ങ് മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഹം​സ മേ​ലെ​ക്ക​ണ്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ നി​സാം നാ​ല​ക​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ത​ൻ​വീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഖ്യ അ​തി​ഥി ഡോ. ​അ​മീ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഹീം എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ റോ​ഷ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - ‘Talasherry Perumma’ with the taste and uniqueness of Thalassery
