സീറോ മലബാർ സഭാദിനവും ദുക്റാന തിരുനാൾ ആഘോഷം വെള്ളിയാഴ്ച; സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 1 July 2026 10:45 AM IST
Updated Ondate_range 1 July 2026 10:45 AM IST
സീറോ മലബാർ സഭാദിനവും ദുക്റാന തിരുനാൾ ആഘോഷം വെള്ളിയാഴ്ച; സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കുംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Syro-Malabar Church Day and Dukrana Festival celebrations on Friday; cultural programs will also be held
കുവൈത്ത് സിറ്റി: മൈനർ ബസിലിക്ക അവർ ലേഡി ഓഫ് അറേബ്യ ദേവാലയത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭാദിനവും ദുക്റാന തിരുനാളും വെള്ളിയാഴ്ച വിപുലമായി ആഘോഷിക്കും.
വൈകിട്ട് 6.45ന് പ്രദക്ഷിണം, ഏഴിന് കൊടിയേറ്റം, 7.05ന് പ്രസുദേന്തി വാഴ്ച, 7.15ന് ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവ നടക്കും. തുടർന്ന് ലദീഞ്ഞ്, ഊട്ടുനേർച്ച, പരമ്പരാഗതവും ഫ്യൂഷൻ ശൈലിയിലുള്ളതുമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ഫാ. ജിജോ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഫാ. സോജൻ പോൾ മുഖ്യകാർമികനാകും. ഫാ. ഡാരൽ ഫെർണാണ്ടസ് പ്രസുദേന്തി വാഴ്ച നിർവഹിക്കും. ഫാ. തോമസ് ലിജു വചനസന്ദേശം നൽകും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story