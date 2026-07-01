Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസീറോ മലബാർ സഭാദിനവും...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 1 July 2026 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 1 July 2026 10:45 AM IST

    സീറോ മലബാർ സഭാദിനവും ദുക്റാന തിരുനാൾ ആഘോഷം വെള്ളിയാഴ്ച; സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    സീറോ മലബാർ സഭാദിനവും ദുക്റാന തിരുനാൾ ആഘോഷം വെള്ളിയാഴ്ച; സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടക്കും
    cancel

    കുവൈത്ത് സിറ്റി: മൈനർ ബസിലിക്ക അവർ ലേഡി ഓഫ് അറേബ്യ ദേവാലയത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭാദിനവും ദുക്റാന തിരുനാളും വെള്ളിയാഴ്ച വിപുലമായി ആഘോഷിക്കും.

    വൈകിട്ട് 6.45ന് പ്രദക്ഷിണം, ഏഴിന് കൊടിയേറ്റം, 7.05ന് പ്രസുദേന്തി വാഴ്‌ച, 7.15ന് ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവ നടക്കും. തുടർന്ന് ലദീഞ്ഞ്, ഊട്ടുനേർച്ച, പരമ്പരാഗതവും ഫ്യൂഷൻ ശൈലിയിലുള്ളതുമായ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ഫാ. ജിജോ തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഫാ. സോജൻ പോൾ മുഖ്യകാർമികനാകും. ഫാ. ഡാരൽ ഫെർണാണ്ടസ് പ്രസുദേന്തി വാഴ്‌ച നിർവഹിക്കും. ഫാ. തോമസ് ലിജു വചനസന്ദേശം നൽകും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Syro-Malabar SabhaCultural programChurch DayFestival celebrationDukrana Thirunal
    News Summary - Syro-Malabar Church Day and Dukrana Festival celebrations on Friday; cultural programs will also be held
    Similar News
    Next Story
    X