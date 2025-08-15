Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    15 Aug 2025 12:14 PM IST
    15 Aug 2025 12:14 PM IST

    കീടനാശിനിയും രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് ലഹരി നിർമാണം; പ്രതി പിടിയിൽ

    manufacturing drugs
    പി​ടി​കൂ​ടി​യ ല​ഹ​രി​നി​ർ​മാ​ണ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ, അ​സെ​റ്റോ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷാം​ശ​മു​ള്ള​തും അ​പ​ക​ട​ക​ര​വു​മാ​യ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ല​ഹ​രി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ട്ട​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ക​ബ്ദി​ൽ വാ​ട​ക കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക കേ​ന്ദ്രം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ന​ധി​കൃ​ത താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​തി കെ​ട്ടി​ടം വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത് ല​ഹ​രി നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്തി​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യാ​റാ​യ 25 കി​ലോ രാ​സ​വ​സ്തു, ല​ഹ​രി നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന 10 ലി​റ്റ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന പ​ദാ​ർ​ഥം, 15,000 ലി​റി​ക്ക കാ​പ്സ്യൂ​ളു​ക​ൾ, 250 ഗ്രാം ​ഷാ​ബു, നി​ർ​മ്മാ​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​ഷ കീ​ട​നാ​ശി​നി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ രാ​സ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ത് ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തേ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ട​പ​ടി. ല​ഹ​രി വ​സ്‍തു​ക്ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം, ക​ട​ത്ത്, വി​ത​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

