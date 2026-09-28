കെഡിഎൻഎ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അനുസ്മരണം വ്യാഴാഴ്ച

കെഡിഎൻഎ സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അനുസ്മരണം വ്യാഴാഴ്ചtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് എൻ.ആർ.ഐ അസോസിയേഷൻ (കെ.ഡി.എൻ.എ) നാടകപ്രവർത്തകനും സാംസ്കാരിക പ്രതിഭയുമായിരുന്ന സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തി അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ‘ഓർമ്മകളിലെ സൂര്യപ്രഭ’ എന്ന പേരിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറിന് ഫർവാനിയ മെഡെക്സ് കെയർ മെഡിക്കൽ സെന്ററിലാണ് അനുസ്മരണം.
നാടക-സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ കലാപ്രതിഭയും മലയാളി സമൂഹവുമായി അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്ന സ്നേഹബന്ധങ്ങളും അനുസ്മരണച്ചടങ്ങിൽ സ്മരിക്കും. കുവൈത്തിലെ കലാ-സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സുഹൃത്തുക്കളും കലാസ്നേഹികളും പങ്കെടുക്കും.
കുവൈത്തിലെ മലയാളി സമൂഹവുമായി അടുത്ത സൗഹൃദം പുലർത്തിയിരുന്ന സൂര്യ കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ കലാപ്രവർത്തനങ്ങളും സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകളും അദ്ദേഹം സമ്മാനിച്ച മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകളും അനുസ്മരണച്ചടങ്ങിൽ പങ്കുവെക്കും.
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