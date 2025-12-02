Begin typing your search above and press return to search.
    സു​ര​ക്ഷാ കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു; പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു

    സു​ര​ക്ഷാ കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു; പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ നി​യ​മി​ച്ചു
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ര​ക്ഷാ കാ​മ​റ​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നാ​യി 76 ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക ചു​മ​ത​ല​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​യ​മി​ച്ചു.

    സു​ര​ക്ഷാ കാ​മ​റ നി​യ​മ​വും പ​രി​ശോ​ധ​ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യും അ​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് സ​ഊ​ദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹ് ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യും ഐ.​ടി വ​കു​പ്പും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്.

    ലം​ഘ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ക്ക് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കി.

    പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ സു​ര​ക്ഷാ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

