Madhyamam
    Kuwait
    Kuwait
    Posted On
    22 Nov 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:23 AM IST

    പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​രു​ത്

    പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​രു​ത്
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കാ​മ​റ​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. പ​ള്ളി​ക​ളു​ടെ പ​വി​ത്ര​ത​യും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കു​ല​ർ. ഔ​ഖാ​ഫ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പൊ​തു​സേ​വ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ അ​നു​മ​തി കൂ​ടാ​തെ കാ​മ​റ​ക​ളോ സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന ഏ​തൊ​രു സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​നും പ​ള്ളി​യി​ലെ ഇ​മാ​മും മു​അ​ദ്ദി​നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ മു​മ്പ് സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള കാ​മ​റ​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നും സ​ർ​ക്കു​ല​റി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Girl in a jacket

