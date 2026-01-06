Begin typing your search above and press return to search.
    ഫർവാനിയ മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയറിൽ സർജൻ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷൂർ ചാർജെടുത്തു

    ഫർവാനിയ മെട്രോ മെഡിക്കൽ കെയറിൽ സർജൻ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷൂർ ചാർജെടുത്തു
    ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷൂ​ർ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​മു​ഖ ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ, ഫ​ർ​വാ​നി​യ ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി വി​ഭാ​ഗം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി സ്‌​പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷൂ​ർ സേ​വ​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സ​ർ​ജ​റി​യി​ലും ലാ​പ​റോ​സ്കോ​പി​ക് ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ളി​ലും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷൂ​ർ.

    ചെ​റി​യ​തും വ​ലു​തു​മാ​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ, മു​റി​വു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ന്ന​ൽ, ആ​ബ്‌​സ​സു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന് ചി​കി​ത്സി​ക്ക​ൽ, സെ​ബേ​ഷ്യ​സ് സി​സ്റ്റു​ക​ൾ, ലി​പോ​മ, സ്കി​ൻ ടാ​ഗു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​ഗ്രോ​ൺ ടോ-​നെ​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നീ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സേ​വ​ന പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഹെ​ർ​ണി​യ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ, ലാ​പ​റോ​സ്കോ​പി​ക് ഗാ​ൾ​ബ്ലാ​ഡ​ർ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ, മൂ​ല​ക്കു​രു, അ​ന​ൽ ഫി​ഷ​ർ, അ​ന​ൽ ഫി​സ്റ്റു​ല ചി​കി​ത്സ, ബെ​നൈ​ൻ ബ്രെ​സ്റ്റ് ലം​പു​ക​ൾ, ലിം​ഫ് നോ​ഡു​ക​ൾ, പൈ​ലോ​ണൈ​ഡ​ൽ സൈ​ന​സ് എ​ന്നി​വ നീ​ക്കം ചെ​യ്യ​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ലും ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷൂ​ർ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​ണ്.

    ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷൂ​രി​ന്റെ സേ​വ​നം മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് മെ​ട്രോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഡ​യ​ബ​റ്റി​ക് ഫു​ട്ട് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര പ​രി​ച​ര​ണ​വും പെ​രി​ഫ​റ​ൽ ന്യൂ​റോ​പ​തി മൂ​ലം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന കാ​ൽ​വേ​ദ​ന, മ​ര​വി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ക്കു​ള്ള ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സ​യും ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​യും മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക്രോ​ണി​ക് വൂ​ണ്ടു​ക​ൾ, പ്ര​ഷ​ർ അ​ൾ​സ​റു​ക​ൾ, പൊ​ള്ള​ൽ, ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യാ​ന​ന്ത​ര മു​റി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. അ​മി​ത​വ​ണ്ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് ക്യാ​പ്സ്യൂ​ൾ (ബ​ലൂ​ൺ) പ്രൊ​സീ​ജ്യ​ർ, ഓ​സെം​പി​ക്, വെ​യ്റ്റ് ലോ​സ് ഇ​ഞ്ച​ക്ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ചി​കി​ത്സാ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മെ​ട്രോ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ഫ​ർ​വാ​നി​യ​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

