    28 Nov 2025 9:38 AM IST
    date_range 28 Nov 2025 9:38 AM IST

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ ഓ​ഫ​ർ

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ ഓ​ഫ​ർ
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ ഓ​ഫ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നും

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വാ​ർ​ഷി​ക ഷോ​പ്പി​ങ് ഇ​വ​ന്റാ​യ ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’​ക്ക് തു​ട​ക്കം. ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വ​വും വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു. ലു​ലു ഖു​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ ടെ​ക് ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രും ലു​ലു കു​വൈ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​ത മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​വി​ധ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ കി​ഴി​വ് ‘സൂ​പ്പ​ർ ഫ്രൈ​ഡേ’ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. കു​വൈ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള എ​ല്ലാ ലു​ലു ഔ​ട്ട്‌​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സീ​വ് പ്ര​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ, ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഡീ​ലു​ക​ൾ, വ​ൻ കി​ഴി​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഷോ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം.‘20 ദീ​നാ​റി​ന് വാ​ങ്ങൂ, 20 ദീ​നാ​ർ നേ​ടൂ’ എ​ന്ന ഫ്രീ ​ഷോ​പ്പി​ങ് വൗ​ച​ർ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. ഇ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഗാ​ർ​മെ​ന്റ്സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി മൂ​ല്യം ന​ൽ​കു​ന്നു.​മൊ​ബൈ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ടാ​ബ്‌​ലെ​റ്റു​ക​ൾ, ടി.​വി, ലാ​പ്‌​ടോ​പ്, ഇ​ല​ക്‌​ട്രോ​ണി​ക്‌​സ്, ഐ.​ടി ആ​ക്‌​സ​സ​റി​ക​ൾ, ഗെ​യി​മി , വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ബ്യൂ​ട്ടി ഗാ​ഡ്‌​ജെ​റ്റു​ക​ൾ, ഫാ​ഷ​ൻ, പാ​ദ​ര​ക്ഷ​ക​ൾ, ല​ഗേ​ജ്, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ണ്ണ​ട, മേ​ക്ക​പ്പ്, ബ്യൂ​ട്ടി ആ​ൻ​ഡ് ലൈ​ഫ്‌​സ്റ്റൈ​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, പ​ല​ച​ര​ക്ക് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡു​ക​ൾ, അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ‘സൂ​പ്പ​ർ സെ​യി​ലും’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ൺ ഡേ ​വ​ണ്ടേ​ഴ്സ്, മ​ണി​ക്കൂ​ർ വി​ൽ​പ​ന, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ൽ​പ​ന, സ്റ്റോ​റി​ൽ എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് ഡീ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ഷോ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​ധി​ക​മൂ​ല്യം ന​ൽ​കു​ന്നു.

