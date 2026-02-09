Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightസു​നി​ത ര​വി​ക്ക്...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 8:45 AM IST

    സു​നി​ത ര​വി​ക്ക് അ​ജ്പാ​ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    സു​നി​ത ര​വി​ക്ക് അ​ജ്പാ​ക് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സു​നി​ത ര​വി​ക്ക് അ​ജ്പാ​കി​ന്റെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു 

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ കു​വൈ​ത്ത് (അ​ജ്പാ​ക്) വ​നി​ത വേ​ദി മു​ൻ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ത ര​വി​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജീ​വ് ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യ ബാ​ബു പ​ന​മ്പ​ള്ളി, കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ് പൈ​നും​മൂ​ട്ടി​ൽ, ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​റി​ൽ ജോ​ൺ അ​ല​ക്സ് ച​മ്പ​ക്കു​ളം, പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ വ​ള്ളി​ക്കു​ന്നം, സം​ഘ​ട​നാ ചു​മ​ത​ല വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ലി​ബു പാ​യി​പ്പാ​ട​ൻ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​രാ​യ മാ​ത്യു ചെ​ന്നി​ത്ത​ല, സു​രേ​ഷ് വ​രി​ക്കോ​ലി​ൽ, അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ.​ഐ. കു​ര്യ​ൻ, ജെ. ​ജോ​ർ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജീ​ജോ കാ​യം​കു​ളം, വ​നി​ത വേ​ദി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ സാ​റാ​മ്മ ജോ​ൺ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കീ​ർ​ത്തി സു​മേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​നോ​ജ് പ​രി​മ​ണം സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ഹു​ൽ ദേ​വ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​ജീ​വ് ന​ടു​വി​ലെ​മു​റി സു​നി​ത ര​വി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. അ​ജ്പാ​കു​മാ​യി നീ​ണ്ട കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തി​ലും, യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​നും സു​നി​ത ര​വി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsKuwaitgulfnewsmalayalam
    News Summary - Sunita Ravi given a tour of AJPak
    Similar News
    Next Story
    X