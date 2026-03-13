Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightഹാഫ്​ പേ ബാക്​...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 13 March 2026 2:47 PM IST
    Updated On
    date_range 13 March 2026 2:47 PM IST

    ഹാഫ്​ പേ ബാക്​ ഓഫറുമായി സണ്ണക്സ്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഹാഫ്​ പേ ബാക്​ ഓഫറുമായി സണ്ണക്സ്​
    cancel

    കുവൈത്ത്​ സിറ്റി: മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ അന്നപൂർണ അപ്പാരൽസ്​​ ലിമിറ്റഡിന്‍റെ ഫാഷൻ ബ്രാൻഡായ സണ്ണക്സ്​ ഈദ്​ ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച്​ കുവൈത്തിൽ ‘ഹാഫ്​ പേ ബാക്’​ ​പ്രമോഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മാർച്ച്​ എട്ട്​ മുതൽ 23 വരെയാണ്​ പ്രമോഷൻ കാലയളവ്​. ഈ സമയങ്ങളിൽ 20 കുവൈത്ത്​ ദിനാറിന്​​ പർച്ചേസ്​ ചെയ്യുന്നവർക്ക്​ 10 ദിനാർ മൂല്യമുള്ള ലുലു ഗിഫ്​റ്റ്​ വൗച്ചർ സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഷോപ്പിങ്​ നടത്തുന്ന അന്നു തന്നെ വൗച്ചർ റഡീം ചെയ്യാനാവും. മാർച്ച്​ 23 വരെ കുവൈത്തിലെ എല്ലാ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാണ്​. ഏത്​ കാലാവസ്ഥക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ്​ സണ്ണക്സിന്‍റെ ജീൻസ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുടെ രൂപകൽപന. മിതമായ നിരക്കിൽ മികച്ച ഗുണനിലവാരമാണ്​ കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOfferKuwait
    News Summary - Sunax with half payback offer
    Similar News
    Next Story
    X