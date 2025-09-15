Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 10:02 AM IST

    ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്നു; വേ​ന​ൽ ക​ട​ന്ന് ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്...

    ക​ന​ത്ത ചൂ​ടി​ന് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കു​ന്നു; വേ​ന​ൽ ക​ട​ന്ന് ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക്...
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ക​ടു​ത്ത വേ​ന​ലി​ന് ഒ​ടു​ക്കം കു​റി​ച്ച് രാ​ജ്യം ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​പ​നി​ല ക്ര​മേ​ണ കു​റ​യു​ക​യും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ ഇ​സ്സാ റ​മ​ദാ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശ​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വ്, പ​ക​ൽ സ​മ​യം കു​റ​യ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ മ​ൺ​സൂ​ൺ മാ​ന്ദ്യ​ത്തി​ന്റെ ദു​ർ​ബ​ല​ത എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് താ​പ​നി​ല​യി​ലെ കു​റ​വി​ന് കാ​ര​ണം.

    വേ​ന​ൽ​ക്കാ​ല​ത്തി​നും ശ​ര​ത്കാ​ല​ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന മാ​സ​മാ​യ സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ലാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യം. അ​ല​ർ​ജി, ജ​ല​ദോ​ഷം, ക​ണ്ണി​ന് അ​ണു​ബാ​ധ തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടാം. പ​ക​ൽ​സ​മ​യ​ത്തെ​യും രാ​ത്രി​യി​ലെ​യും താ​പ​നി​ല ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ്യ​ത്യാ​സം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം.മ​രു​ഭൂ​മി പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​മാ​സം അ​തി​രാ​വി​ലെ താ​പ​നി​ല ചി​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ 25 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ താ​ഴെ​യാ​കും. രാ​ജ്യ​ത്ത് മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യാ​ണ് ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​മാ​റ്റം ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും റ​മ​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

