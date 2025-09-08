Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 Sept 2025 12:35 PM IST
    8 Sept 2025 12:35 PM IST

    സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ഥ​മി​ക്ക് സ്വീ​ക​ര​ണം

    സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ഥ​മി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി കൊ​ല്ലം പാ​റ​പ്പ​ള്ളി ത​മീ​മു​ൽ അ​ൻ​സാ​രി കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ഥ​മി​ക്ക് ഷ​റ​ഫു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം ക​മ്മി​റ്റി കു​വൈ​ത്ത്, ജെ.​എ​ച്ച്.​എം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. ടി.​വി. ഫൈ​സ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കു​വൈ​ത്ത് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഫൈ​സി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​സിം അ​ബ്ദു​ള്ള. ഫാ​സി​ൽ, ഷാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൻ​വ​ർ ചോ​ല ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി.സു​ഹൈ​ൽ ഹൈ​ഥ​മി​ക്കു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം സാ​ദി​ഖ് റ​ബി​നാ​ഷ്, അ​ൻ​വ​ർ ചോ​ല എ​ന്നി​വ​ർ ന​ൽ​കി. സാ​ദി​ഖ് തൈ​വ​ള​പ്പി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും യൂ​നു​സ് ക​രു​വ​ഞ്ചേ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X