Madhyamam
    Kuwait
    date_range 13 Feb 2026 9:47 AM IST
    date_range 13 Feb 2026 9:47 AM IST

    ‘സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് എ​ൻറി​ച്ച്മെ​ന്റ്’ പ്രോ​ഗ്രാം ഇ​ന്ന്

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് ഇ​ന്ത്യ കു​വൈ​ത്ത് എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 12 ക്ലാ​സ്സ്‌ വ​രെ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ‘സ്റ്റു​ഡ​ന്റ​സ് എ​ന്റി​ച്ച്മെ​ന്റ്’ പ്രോ​ഗ്രാം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് ആ​റി​ന് ഫ​ഹാ​ഹീ​ൽ യൂ​നി​റ്റി സെ​ന്റ​റ​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​യ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റെ​ക്ട​ർ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ് മാ​ള ‘അ​ഭി​മാ​ന​ത്തോ​ടെ ജീ​വി​ക്കു​ക - മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​മ്മെ ന​യി​ക്ക​ട്ടെ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഇ​സ്ലാ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്ഠി​ത തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ക്ക​ൽ, അ​ഭി​മാ​നം, ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധം, ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മു​ള്ള ജീ​വി​തം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​വ​ർ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം.

    വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ബ്ബാ​സി​യ : 508 52442, ഫ​ർ​വാ​നി​യ 6660 5316, സാ​ൽ​മി​യ 6077 5570.

    News Summary - ‘Student Enrichment’ Program Today
