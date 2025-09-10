Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightKuwaitchevron_rightവി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ...
    Kuwait
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:34 AM IST

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം
    cancel

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി.

    അം​ഗീ​കൃ​ത​മ​ല്ലാ​ത്ത പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ പ​ങ്കി​ടാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ജ​ലാ​ൽ അ​ൽ ത​ബ്ത​ബാ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ​മാ​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​റ്റ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം​സ് വ​കു​പ്പ് സ്ഥി​രം ഓ​ഡി​റ്റ് ന​ട​ത്തും. അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഡേ​റ്റ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ട​ൻ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:studentKuwait Newsgulf news malayalam
    News Summary - Student details should be stored in official systems
    Similar News
    Next Story
    X