Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    26 Jan 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    26 Jan 2026 10:36 AM IST

    ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കു​വൈ​ത്തി​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും പൊ​ടി​പ​ട​ല​ത്തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യെ​ന്ന് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ​കു​പ്പ്.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും കാ​റ്റ് സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രാ​നാ​ണ് സാ​ധ്യ​ത. ഇ​തോ​ടെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​പ​ര​ത കു​റ​യു​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. താ​പ​നി​ല പ​ര​മാ​വ​ധി 14 മു​ത​ൽ 17 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് വ​രെ​യും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 6 മു​ത​ൽ 9 ഡി​ഗ്രി വ​രെ​യും ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ച​നം.

    മ​ഴ​യു​ടെ സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ര​ന്ത​രം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി കു​വൈ​ത്ത് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​യി തു​ട​രാ​നും വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    എ​ല്ലാ ഹൈ​വേ​ക​ളും സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചി​ല ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചെ​റി​യ വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​വ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​താ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​സ്ഥി​ര കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളോ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ത്ഥി​ച്ചു.

    News Summary - Strong winds and thunderstorms possible
