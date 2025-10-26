Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 12:44 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 12:44 PM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് നി​ര​വ​ധിപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന; താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് നി​ര​വ​ധിപേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ
    ഒന്നാം ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് ഫഹദ് യൂസ​ുഫ് സുഊദ് അസ്സബാഹ് പരിശോധനയിൽ

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ പ​രി​ശോ​ധ​ന. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ഹ്ബൂ​ല, സ​ൽ​വ, റു​മൈ​ത്തി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി. മെ​ഹ്ബൂ​ല​യി​ൽ ഒ​ന്നാം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഫ​ഹ​ദ് യൂ​സ​ുഫ് സുഊദ് അ​സ്സ​ബാ​ഹി​ന്റെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശോ​ധ​ന.​ഇ​വി​ടെ വി​വി​ധ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 263 പേ​ർ പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    താ​മ​സ-​തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 203 പേ​ർ, അ​റ​സ്റ്റ് വാ​റ​ന്റ് നി​ല​വി​ലു​ള്ള 23 പേ​ർ, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ആ​റു പേ​ർ, അ​നാ​ശാ​സ്യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ 26 പേ​ർ, ആ​ൾ​മാ​റാ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ, സം​ശ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ നാ​ലു​പേ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ, ജ​ന​റ​ൽ ഫ​യ​ർ ഫോ​ഴ്‌​സ്, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​വി​സ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ഫീ​ൽ​ഡ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ടീ​മു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    ഹ​വ​ല്ലി ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ സ​ൽ​വ, റു​മൈ​ത്തി​യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ, ഗ​താ​ഗ​ത പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വി​വി​ധ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 524 ട്രാ​ഫി​ക് ഫൈ​നു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. 15 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നും മ​ദ്യ​വും കൈ​വ​ശം വെച്ച​തി​ന് ഏ​ഴ് പേ​രെ​യും, ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ഴി​ച്ച നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​ഞ്ച് പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. താ​മ​സ, തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രാ​യ നി​ര​വ​ധി പേ​രെ​യും ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​യ​വ​രെ​യും പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലും തീ​വ്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രു​മെ​ന്നും, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ​യും ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​തി​രാ​യ ന​ട​പ​ടി ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ റെ​സ്‌​ക്യൂ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

