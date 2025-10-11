മനുഷ്യക്കടത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നീക്കം

Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 1:41 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 1:41 PM IST

    കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര അ​റ്റാ​ഷെ

    ഫ​വാ​സ് ഖു​ത്ബ് അ​ൽ ദീ​ൻ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തും കു​ടി​യേ​റ്റ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തും ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി കു​വൈ​ത്ത്.

    മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ന​യ​ത​ന്ത്ര അ​റ്റാ​ഷെ ഫ​വാ​സ് ഖു​ത്ബ് അ​ൽ ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​യ​നയി​ൽ യു.​എ​ൻ ഓ​ഫി​സ് ഓ​ൺ ഡ്ര​ഗ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രൈം ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രു​ടെ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ​ർ​ക്കി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഈ ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ശ​ക്ത​മാ​ക്കി മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യാ​നു​ള്ള കു​വൈ​ത്ത് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മ​നു​ഷ്യ​ക്ക​ട​ത്തി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്നും, വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം, പ​തി​വ് പ​രി​ശീ​ല​ന കോ​ഴ്സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

