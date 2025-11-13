Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ശ​ക്തം

    വ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത തു​ക ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: രാ​ജ്യ​ത്തെ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കി. വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ വ​രു​മാ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​സാ​ധാ​ര​ണ പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ളെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. മൊ​ബൈ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള ഇ​ട​പാ​ടാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബാ​ങ്ക് രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ വ​രു​മാ​ന​ത്തോ​ട് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​ത്ത തു​ക​ക​ൾ ഇ​ട​പാ​ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കും.

    അ​ക്കൗ​ണ്ട് ഉ​ട​മ തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കേ​സ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും ബാ​ങ്ക് വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ ബി​സി​ന​സ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മി​ക്ക​വ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പ​ണ​മി​ട​പാ​ടു​ക​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ് തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ബാ​ങ്കിങ് മേ​ഖ​ല​യെ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽനി​ന്ന് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

